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Госавтоинспекция Башкирии проводит массовые «пятничные» рейды

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии проводит массовые «пятничные» рейды Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии проводит массовые «пятничные» рейды Фото: автор

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана 22 декабря объявила о проведении традиционных «пятничных» рейдов. Эти мероприятия проводятся в целях реагирования на повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД будут дежурить на наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог. Рейдовые мероприятия также сопровождаются массовыми проверками для выявления нетрезвых водителей. Наряды будут нести службу в усиленном режиме.

«Соблюдение правил дорожного движения, неторопливый стиль вождения, заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции помогут автолюбителям избежать неприятностей и благополучно добраться до места проведения предстоящих выходных», — добавили в ГИБДД.

Теги: ГИБДД, рейды, профилактика
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