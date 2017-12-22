Сделано в Башкирии, вопрос голодающих дольщиков, как обокрали завод - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Сделано в Башкирии, вопрос голодающих дольщиков, как обокрали завод - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Не кошмарить, а помогать

19 декабря глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Он отметил, что ключевым направлением реформы контрольно-надзорной деятельности является переход на риск-ориентированный подход. Главная цель этой программы — снизить нагрузку на бизнес. «Надо уходить от «карающей» модели работы к «корректирующей», «помогающей», — подчеркнул глава региона.

Главной оценкой качества работы контролеров должно стать улучшение реальных показателей безопасности граждан, качества бизнес-процессов. При этом частота проверок должна быть пропорциональна уровню риска причинения вреда.

«Риск-ориентированный подход позволяет сконцентрировать контроль в первую очередь там, где это нужно в наибольшей степени, а также избежать дублирования функций», — цитирует Рустэма Хамитова «Башинформ». Основными принципами работы контролёров должны стать упреждение и профилактика нарушений.

Решение для голодающих дольщиков

В правительстве Башкирии рассказали, когда будет решен вопрос дольщиков ЖК «Новобулгаково» Уфимского района. 18 декабря более 100 дольщиков «Новобулгаково» объявили голодовку. Как узнал «Башинформ», в четвертом квартале этого года из 560 дольщиков «Новобулгаково» более 100 обретут квартиры. Составлен график сдачи в эксплуатацию квартир, по которому последние дольщики ЖК обретут свои квартиры не позднее третьего квартала 2018 года.

Ситуацию с обманутыми дольщиками прокомментировал Рустэм Хамитов. «Скорее всего, эти стройки доведет до финиша республика через ряд структур, которые у нас есть, и через то, что мы будем выделять определенные ресурсы на развязывание этой ситуации, — сказал он на встрече с редакторами республиканских СМИ. — В основном эта работа будет завершена в 2018 году». «Первые 90-100 квартир в Новобулгаково люди получат до нового года», — добавил он.

От замминистра до главврача

Главным врачом уфимской больницы №13 стала Эльза Сыртланова, ранее занимавшая пост замминистра здравоохранения республики. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа». Больница «прославилась» на всю страну после скандала с ползущей до рентген-кабинета женщиной со сломанной ногой.

В ближайшее время будет назначен новый главврач перинатального центра, сообщил Рустэм Хамитов во время встречи с руководителями СМИ. С 1 января перинатальный центр и уфимский роддом №4 будут объединены, узнала газета «Республика Башкортостан».

Ранее глава региона подписал указ, согласно которому с 2018 года для многодетных малообеспеченных семей устанавливается ежемесячная выплата в 8 993 рубля на каждого ребёнка, рождённого третьим или последующим, говорится в газете «Башкортостан».

Новые возможности жилстройсбережений

В Башкортостане расширились возможности вступления в республиканскую программу жилстройсбережений. Теперь участвовать в ней смогут не только нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и граждане, имеющие одного ребенка и более, а также семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, сообщает «Башинформ». Также планируется снизить ставки по этой программе.

Лишить нельзя оставить

Диссертационный совет Санкт-Петербургского госуниверситета проголосовал за лишение главы ЦИК Башкирии Хайдара Валеева ученой степени доктора наук. Соответствующее заключение орган направит в ВАК. В решении сказано, что 65% докторской диссертации Валеева составляют заимствования из диссертаций других ученых, сообщает РБК-Уфа. Руководитель ЦИК РБ заявил, что выступал на заседании совета, но его «не услышали». «Я говорил, что в диссертации есть ссылки на первоисточники. Теперь дело за ВАК. Там должна восторжествовать справедливость», — сказал он.

100 лет на службе у государства

20 декабря глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию образования органов безопасности РФ. Он поздравил сотрудников с этой датой и обозначил задачи, стоящие перед спецслужбами. В их числе — обеспечение экономической и промышленной безопасности, противодействие киберугрозам, борьба с экономическими преступлениями, профилактика экстремизма и терроризма. Отличившимся сотрудникам глава региона вручил госнаграды и поблагодарил за работу, сообщает «Башинформ».

66 лет строгого режима

Приволжский военный суд вынес обвинительный приговор пятерым членам «салаватской» ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Деятельность ячейки пресечена сотрудниками УФСБ России по Башкортостану. Доказано, что члены «салаватской» ячейки умышленно осуществляли антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения, воздействуя на религиозные чувства для склонения к участию в запрещенной террористической организации. Решением суда обвиняемые получили сроки от 11 до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Сделано в Башкирии

21 декабря Рустэм Хамитов выступил на заседании Госсобрания республики и подвел итоги уходящего года. В частности, он сообщил, что в Башкортостане преодолён пятитысячный рубеж по надоям молока от одной коровы. «Пять лет назад средний надой в республике был 3 800 кг», — напомнил он.

Также глава региона отметил положительные результаты в соцсфере. «Снижается количество безработных. За 10 месяцев реальная заработная плата выросла на 3,5% и достигла 29 400 рублей».

«Промышленность за 11 месяцев текущего года выросла на 2,3 процента... Введено более 2 млн кв. метров жилья», — сказал Рустэм Хамитов.

Среди крупнейших инвестпроектов: открытие производства акриловой кислоты и бутилакрилата («Газпром нефтехим Салават»), начало строительства завода по производству белого цемента и сухих смесей в Абзелиловском районе (Lasselsberger), завершение строительства второго завода по выпуску ориентированно-стружечных плит (Kronospan), сообщил «Башинформ».

В сельском хозяйстве сейчас реализуется 24 инвестпроекта на 90 млрд рублей. В числе наиболее крупных — введение новых технологий на «Уфагормолзаводе», строительство элеватора и маслоэкстракционного завода в селе Маячный, техническое перевооружение Белебеевского молочного комбината. В 2018 году начнется реконструкция терминала внутренних авиалиний аэропорта «Уфа», рассказал глава региона.

Исторический парк попал в Книгу рекордов

Уфимский парк «Россия — моя история» вошёл в Книгу рекордов как самая масштабная мультимедийная экспозиция. Главный редактор Книги рекордов России передал сертификат, подтверждающий самую большую площадь мультимедийных экранов — 1681,3 кв. м. Исторический парк включает около 900 единиц мультимедийной техники на площади 7000 кв. м. Особенностью выставки в Уфе является тесное переплетение истории России и Башкортостана. Неделю назад пост директора парка покинул Вадим Гайдук, напомнила «Молодежная газета».

Выборы-2018: только без рук

В 2018 году на выборах Президента России в Башкирии будут использовать самые современные средства для подсчета голосов, выяснила газета «Кызыл тан». На 181 избирательном участке установят комплексы обработки избирательных бюллетеней-2010. В Уфе будут работать более совершенные комплексы КОИБ-2017. Впервые будут использовать протоколы с машиночитаемым кодом, что исключит ручной ввод результатов в систему ГАС «Выборы».

Им вернули миллионы

Свыше 35 млн рублей вернули уфимцам управляющие компании в результате перерасчета квартплаты в 2017 году, еще 66 млн рублей повторили этот «маршрут» по решениям судов. Такую статистику приводит газета «Вечерняя Уфа» со ссылкой на Госкомжилстройнадзор. 77% нареканий приходится на несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилфонда, 14% — на порядок расчета квартплаты.

Каникулы короткого режима

Члены правительства Башкирии будут работать в новогодние каникулы, узнали в РБК-Уфа. С таким требованием выступил премьер-министр. По его словам, «работы много, в связи с чем министрам следует «забыть о новогодних каникулах» и выйти на работу уже 3 января.

Два бухгалтера обокрали завод

Два бухгалтера обокрали «Миякимолзавод» на 1,2 млн рублей. Им предъявлено обвинение по статье «Хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере». В 2014-2015 годах бухгалтер-кассир предприятия по указанию главного бухгалтера брала из кассы деньги. После этого она составляла липовые расходные кассовые ордера о получении денег молокосборщиками за сданное сырьё. Полученные средства подельники присваивали и тратили. Суд приговорил кассира к трем годам лишения свободы, её начальника — к четырем годам, сообщает телеканал БСТ.