МЧС по Башкирии: в выходные ожидается сильный снегопад Фото: Олег Яровиков МЧС по Башкирии: в выходные ожидается сильный снегопад Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей республики о сильном снегопаде 23 декабря.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, ночью 23 декабря в западных районах республики ожидается сильный снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха ночью 23 декабря -14, -19, местами до -23 градусов. Днем воздух прогреется до -6, -11.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется по возможности не выезжать на автотранспорте технически неподготовленными к движению по снежному накату и гололеду и быть предельно внимательными. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при пjереходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.