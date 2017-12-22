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23 декабря Суббота

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МЧС по Башкирии: в выходные ожидается сильный снегопад

ОБЩЕСТВО

МЧС по Башкирии: в выходные ожидается сильный снегопад Фото: Олег Яровиков

МЧС по Башкирии: в выходные ожидается сильный снегопад Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей республики о сильном снегопаде 23 декабря.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, ночью 23 декабря в западных районах республики ожидается сильный снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха ночью 23 декабря -14, -19, местами до -23 градусов. Днем воздух прогреется до -6, -11.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется по возможности не выезжать на автотранспорте технически неподготовленными к движению по снежному накату и гололеду и быть предельно внимательными. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при пjереходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Теги: снегопад, МЧС
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