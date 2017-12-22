Павел Качкаев: «По проекту «Городская среда» благоустроено свыше 19,5 тысячи дворов» Фото: автор Павел Качкаев: «По проекту «Городская среда» благоустроено свыше 19,5 тысячи дворов» Фото: автор

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках партпроекта «Городская среда» в этом году более чем 1,5 тысячи муниципалитетов с населением свыше 85,9 млн человек начали благоустройство дворов, парков, общественных пространств. Об этом заявил депутат Госдумы от Башкортостана член Генерального совета партии Павел Качкаев на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме» на съезде партии «Единая Россия».

«В 2017 году более 1,5 тысячи муниципалитетов получили субсидии на благоустройство территорий в рамках партпроекта «Городская среда», — рассказал Павел Качкаев. В рамках проекта было благоустроено свыше 19,5 тысячи дворовых и 2,5 тысячи общественных территорий, сообщил депутат.

По его словам, партпроект «Городская среда» дал старт реализации системного целостного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях. Депутат заверил, что повышение удовлетворенности жителей качеством городской среды является одним из приоритетов партии.

«При этом ключевым условием реализации проектов стало вовлечение жителей, которые принимают решения о приоритетных территориях для обустройства и участвуют в реализации проектов», — подчеркнул Павел Качкаев.