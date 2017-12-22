Константин Толкачев: «Съезд «Единой России» решает вопросы, которые затрагивают каждого гражданина» Фото: автор Константин Толкачев: «Съезд «Единой России» решает вопросы, которые затрагивают каждого гражданина» Фото: автор

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На дискуссионных площадках съезда «Единой России», который проходит сегодня в Москве, акцент сделан не на успехах проектов, а на задачах, требующих своего решения. Об этом агентству «Башинформ» рассказал секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. Очень мало внимания было уделено достигнутым результатам, успехам, весь акцент сделан на те задачи, которые требуют своего решения. Этому посвящена работа семи дискуссионных площадок, результаты их будут выражены в документах, которыми мы завтра завершим работу съезда», — сказал спикер регионального парламента.

Константин Толкачев подчеркнул важность того, что большинство дискуссий затрагивают наиболее жизненные направления: это вопросы качества государства, изменение аграрной политики, образования, здравоохранения, экономики. Это вопросы, интересующие каждого жителя страны.

Константин Толкачев прокомментировал задачи, которые ставятся перед региональными отделениями со стартом избирательной кампании Президента России.

«Особое внимание уделяется соблюдению законности, строгости. Наш лидер — сильный лидер. И ему не нужны никакие нечестные результаты. Всем априори понятно, что он победит. Фактически это будет напоминать референдум о доверии национальному лидеру, — считает спикер Госсобрания Башкортостана. — И наша задача, чтобы обязательно соблюдались чистота и прозрачность результатов выборов. Нам нужна чистая победа, которая ни в коей мере не должна быть омрачена нарушениями».

Секретарь регионального отделения партии прокомментировал работу секции «Качество государства». По словам Константина Толкачева, один из основных столпов, на которых держится государство, — это суверенитет. Все обсуждения на секции были связаны с мерами для его укрепления.

«Для того чтобы обеспечивать права, свободы, законы и интересы граждан, конечно, нужно крепкое государство и сильный суверенитет, безопасность. Те гарантии, опираясь на которые, мы будем достигать все более высоких этапов улучшения экономического, культурного, политического статуса граждан».

В Москве на ВДНХ в пятницу, 22 декабря, открылся XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года. Башкирию на партийном форуме представляют 18 избранных делегатов. Возглавил делегацию Глава Башкортостана член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.

В числе делегатов от республики представители Уфы, Салавата, Белорецка, Мечетлинского, Гафурийского, Бижбулякского, Балтачевского, Зилаирского, Илишевского, Давлекановского, Белебеевского, Бураевского и других районов. Это представители различных профессий — учителя, врачи, главы сельских поселений, руководители предприятий и работники сферы культуры.