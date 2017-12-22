В прямом эфире телеканала «Россия-1. Башкортостан» состоялась свадьба Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан».



В прямом эфире телеканала «Россия-1. Башкортостан» состоялась свадьба Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня участниками прямого эфира программы «Хәйерле иртә, Республика!» телеканала «Россия-1. Башкортостан» стали молодожены Ильнур Габдуллин и Рамзия Галиуллина.

Пара поведала историю своего знакомства, исполнила романтичную песню. Жених и невеста перед зрителями всей республики дали друг другу клятву в любви и верности.

«В 2017 году в России исполнилось 100 лет со дня образования органов ЗАГС. За это время ЗАГСы стали неотъемлемой частицей нашего общества, ведь за 100 лет родилось и сыграло свадьбы не одно поколение людей: и все эти радостные события регистрировали работники ЗАГСа. Поэтому мы решили пригласить в эфир нашей программы и сотрудников ЗАГСа и главных действующих лиц жениха и невесту», — рассказал ведущий программы Фирдат Галиев.

Официальная регистрация молодых пройдет сегодня в 15 часов в отделе ЗАГС Советского района Уфы.