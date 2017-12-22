УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии судебные приставы разыскивают уклониста от уплаты алиментов Ситдикова Ильгиза Шарифяновича, 26.04.1987 года рождения, накопившего задолженность по алиментным платежам перед своим несовершеннолетним сыном свыше 450 тысяч рублей.

По адресу регистрации гражданин-должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является, сообщили в УФССП по РБ. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении должника, просят сообщить по телефону: 8 (347) 273-56-40.

В соответствии с федеральным законом «О персональных данных», судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.