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Правительство России планирует закрыть непопулярные госпорталы

ОБЩЕСТВО

Правительство России планирует закрыть непопулярные госпорталы Фото: fb.ru

Правительство России планирует закрыть непопулярные госпорталы Фото: fb.ru

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Правительство России планирует закрыть непопулярные сайты государственных ведомств — будет проведена реорганизация системы официальных порталов, сообщают «Известия». Исследование показало, что более 80% из семи тысяч сайтов госведомств имеют низкую посещаемость. В рамках реформы такие сайты будут переведены на единую платформу gov.ru. Также рассматривается вариант создания нового ресурса в виде «единого окна» для федеральных ведомств

Теги: сайты, ведомства
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