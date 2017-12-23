Правительство России планирует закрыть непопулярные госпорталы
Правительство России планирует закрыть непопулярные госпорталы Фото: fb.ru
Правительство России планирует закрыть непопулярные госпорталы Фото: fb.ru
УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Правительство России планирует закрыть непопулярные сайты государственных ведомств — будет проведена реорганизация системы официальных порталов, сообщают «Известия». Исследование показало, что более 80% из семи тысяч сайтов госведомств имеют низкую посещаемость. В рамках реформы такие сайты будут переведены на единую платформу gov.ru. Также рассматривается вариант создания нового ресурса в виде «единого окна» для федеральных ведомств