Минтруда РФ напомнило чиновникам о запрете дарить и получать подарки Фото: the-village.ru Минтруда РФ напомнило чиновникам о запрете дарить и получать подарки Фото: the-village.ru

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В преддверии новогодних и рождественских праздников Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напоминает госслужащим о законодательно установленном запрете дарить и получать подарки в связи с выполнением служебных трудовых обязанностей. Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Впрочем, пишут СМИ, чиновники и без напоминаний активно отказываются от презентов. В этом свою роль сыграли процессы по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, уверены журналисты.