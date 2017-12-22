Единороссы Башкирии поддержат выдвижение Владимира Путина на предвыборном съезде в Москве Фото: пресс-служба Единой России Единороссы Башкирии поддержат выдвижение Владимира Путина на предвыборном съезде в Москве Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Москве на ВДНХ в пятницу, 22 декабря, открылся XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года. Башкирию на партийном форуме представляют 18 избранных делегатов. Возглавил делегацию Глава Башкортостана, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.

В числе делегатов от республики представители Уфы, Салавата, Белорецка, Мечетлинского, Гафурийского, Бижбулякского, Балтачевского, Зилаирского, Илишевского, Давлекановского, Белебеевского, Бураевского и других районов. Это представители различных профессий — учителя, врачи, главы сельских поселений, руководители предприятий и работники сферы культуры.

В работе съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», члены экспертного и научного сообщества.

В первый день работы пройдут семь дискуссионных площадок, на которых будут подведены итоги первого года реализации Программы партии и обозначены планы на следующий год. На секциях выступят и ответят на вопросы участников министры правительства РФ.

На площадке «Качество государства» будут обсуждаться вопросы качества и доступности госуслуг, анализироваться избирательное законодательство и работа института наблюдателей. Другими темами дискуссии станут противодействие коррупции, повышение эффективности и прозрачности госзакупок. Площадка «Экономика роста и благосостояния» будет посвящена вопросам развития предпринимательства и промышленности. Участники обсудят совершенствование системы межбюджетных отношений и перспективы увеличения экспортного потенциала России. Последняя тема будет подниматься и на дискуссионной сессии «Аграрная сверхдержава», участники которой также затронут вопросы поддержки села и развития фермерства. О том, как сохранить и повысить уровень благосостояния граждан и увеличить продолжительность их жизни, будет говориться на площадке «Социальная политика». Ключевыми темами дискуссии станут поддержка людей старшего возраста и оказание им помощи в трудоустройстве. При этом развитие системы здравоохранения, укрепление и сохранение здоровья детей, строительство перинатальных центров будут обсуждаться на площадке «Здоровое будущее». На дискуссионной сессии «Умная сила и культурное лидерство» участники подведут итоги реализации одноименного раздела Программы, посвященного вопросам образования и культуры. Наконец, площадка «Быть хозяином в собственном доме» охватит темы, связанные с доступным жильем, решением проблем ветхого аварийного жилья, развитием комфортной городской среды.

Первый день завершит заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы под руководством председателя «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева. На Комиссии будет обсуждаться реализация всех разделов программы.

Во второй день работы пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов партии и будут приняты изменения в Устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.