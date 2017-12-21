В Башкирии определились претенденты на звание почетного горовосходителя «Уральский барс» Фото: РГО по РБ













В Башкирии определились претенденты на звание почетного горовосходителя «Уральский барс» Фото: РГО по РБ

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в Уфе состоялось торжественное награждение туристов, успешно прошедших первый этап проекта «Уральский барс» и покоривших семь вершин — «тысячников» Южного Урала. Специальный проект для людей, увлекающихся туризмом и горным восхождением, инициировало региональное отделение Русского географического общества по аналогии с программой «Снежный барс».

Нужно было совершить восхождения на горы, высота которых составляет 1000 и более метров: Большой Иремель, Рассыпная, Кумардак, Курташ, Масим, Ялангас, Кушай. Из более чем тысячи участников проекта, с поставленной задачей в этом году справились 116 человек из шести регионов и 16 городов России. Все получили бронзовые жетоны «7 вершин» и удостоверения участников проекта. Рекорд скоростного восхождения на семь вершин поставил уфимский блогер и путешественник Олег Чегодаев. Маршрут был пройден им менее чем за двое суток.

За уникальную идею создания проекта «Уральский барс» председателя РГО по РБ Камиля Зиганшина поощрили позолоченным жетоном «7 вершин». Также успешно завершила первый этап, поднявшись на все тысячники, исполнительный директор регионального отделения Римма Галеева.

На мероприятии также были оглашены условия второго этапа проекта «Уральский барс», он стартует летом 2018 года. Прошедшие оба этапа получат почетное звание «Уральский барс».

Чтобы заслужить его, туристам предстоит преодолеть более сложные маршруты, подробно они будут расписаны в течение зимы 2017-2018. Пока предполагается, что они затронут Инзерские зубчатки, горы Кумардак, Машак (Медвежья), Баштур, Синяк. Тропы можно будет пройти как целиком, так и с аварийными выходами. Те, кто не успел подняться на все вершины в этом году, могут продолжить начатое в следующем и присоединиться ко второму этапу состязания.