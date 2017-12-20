Названы самые легкие для взлома пароли Фото: ИА «Башинформ» Названы самые легкие для взлома пароли Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рейтинг самых опасных паролей 2017 года составили специалисты аналитической компании SplashData. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал CSO.

Ученые проанализировали около пяти миллионов взломанных паролей. В итоге, четвертый год подряд первое место в списке занимает комбинация «123456». На второй сточке рейтинга оказалось слово password («пароль»), третье место у варианта «12345678».

Эксперты отмечают, что в этом году у интернет-пользователей, помимо цифровых паролей и имен, были популярны слова, связанные с фильмом «Звездные войны». Современные хакеры легко угадывают термины из поп-культуры.

Специалисты не рекомендуют использовать какие бы то ни было вариации попавших в список паролей.