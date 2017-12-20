В Башкирии открыли третью ледовую переправу Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии открыли третью ледовую переправу Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 20 декабря ввели в эксплуатацию третью ледовую переправу — на реке Белой в селе Староянзигитово Краснокамского района. Её грузоподъемность – три тонны. Переправа однополосная, её ширина составляет 100 метров, длина — 800 метров. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

По информации ведомства, в текущий зимний период на территории региона планируется открытие ещё одну ледовую переправу на реке Кама у поселка Николо-Березовка Краснокамского района.

Как сообщалось ранее, 13 декабря республике была введена в эксплуатацию первая ледовая переправа — на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района. Вторую открыли 19 декабря в городе Бирске на реке Белой.

Начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов на встрече с журналистами отметил, что за указанными ледовыми переправами будет вестись ежедневный надзор. На каждом объекте выставят ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду.