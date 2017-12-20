УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова возглавила уфимскую городскую клиническую больницу №13, ставшую известной на всю страну в январе этого года после скандала с ползущей до рентген-кабинета женщиной со сломанной ногой.

Информацию о назначении Эльзы Сыртлановой в региональном Минздраве подтвердили.

По информации собственных источников агентства, в ведомстве грядут и другие перемены. Первый замминистра Назир Мингазов может уйти руководителем Республиканского перинатального центра, который объединили со столичным роддомом №4, еще один замминистра Рамиль Хамитов — главным врачом Республиканской станции переливания крови.

В Минздраве РБ эту информацию не подтвердили.