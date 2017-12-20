В Башкирии нашлась пропавшая без вести мать троих детей Фото: Алина Ахметова, Vk В Башкирии нашлась пропавшая без вести мать троих детей Фото: Алина Ахметова, Vk

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в Стерлитамаке, 20 декабря нашлась 43-летняя Гузель Ахметова, мать троих детей. Как рассказала агентству «Башинформ» ее дочь Алина, последний раз она видела маму утром 16 декабря.

«Сегодня около 16.00 позвонила девушка и сообщила, что видела мою маму в торговом центре, куда она ходила устраиваться на работу. Сейчас мама уже дома, отдыхает. Слабая, пока ничего не говорит, где была. Мы ее пока не тревожим вопросами», — сообщила Алина.

Как сообщалось ранее, женщина пропала, когда поехала устраиваться на работу в торговый центр. На связь она не выходила, у родственников не появлялась.