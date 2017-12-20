УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2018 году на бесплатную медицинскую помощь в Башкирии выделят 61,3 млрд рублей. Об утверждении Программы госгарантий рассказал министр здравоохранения республики Анвар Бакиров, выступая на заседании Президиума Правительства РБ.

Рост объемов финансирования по сравнению с 2017 годом составил более 10 млрд рублей, или 19,5%, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам министра, в Программу внесен ряд изменений. Впервые Минздравом России установлен срок ожидания медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой в плановой и экстренной форме. Он не должен превышать 14 календарных дней с момента установления диагноза. Помимо этого, Программа дополнена мероприятием по проведению медицинских консультаций несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности и другими изменениями.