В Башкирии пресечена попытка незаконной перевозки крупной партии мелкого рогатого скота Фото: Андрей Старостин В Башкирии пресечена попытка незаконной перевозки крупной партии мелкого рогатого скота Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специалисты Управления ветеринарии Башкирии пресекли незаконную перевозку мелкого рогатого скота в Давлекановском районе.

Выяснилось, что житель Уфимского района без согласования с ветеринарной службой Давлекановского района незаконно перевез более 30 голов домашнего скота без проведения карантинных мероприятий и ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили в Управлении ветеринарии республики, нарушитель оштрафован. Животные поставлены на карантин, взяты пробы крови для лабораторной диагностики. Составлен план ветеринарных санитарных мероприятий, включающий безвыгульное содержание животных, лабораторную диагностику, а также профилактическую вакцинацию против сибирской язвы и бешенства.