Сильнейший НR-эксперт России провела в Уфе тренинг Фото: БАГСУ Сильнейший НR-эксперт России провела в Уфе тренинг Фото: БАГСУ

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Один из самых востребованных экспертов в области управления и подбора персоналом Светлана Иванова посетила Уфу. Она провела уникальный тренинг для руководителей кадровых подразделений органов государственной власти Республики Башкортостан. Организовали встречу с гуру Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан при поддержке Администрации Главы Республики Башкортостан.

Тема тренинга была посвящена технологиям эффективного HR-интервью в кадровой работе государственных органов и местного самоуправления. Главная цель тренинга – помочь «кадровикам» с помощью современных методик найти самого подходящего человека на ту или иную должность государственной гражданской и муниципальной службы.

В обучении приняли участие представители Администрации Главы Республики Башкортостан, а также руководители, заместители руководителей подразделений по работе с кадрами министерств, ведомств, государственных комитетов Республики Башкортостан — те госслужащие, которые не хотят стоять на месте, хотят развиваться в своей профессиональной деятельности.

Светлану Иванову по праву называют одним из первопроходцев в рекрутинге в России, она является автором деловой литературы, ею уже написано 15 книг и более 250 статей в различных изданиях. Она является известным по всей стране бизнес-тренером, предпринимателем, профессиональным управленцем. Цифры на ее персональном сайте говорят сами за себя: более 12300 интервью, более 3000 тренинго-дней, более 40 городов, опыт набора персонала и обучения в пяти странах.

В блок занятий Светлана Владимировна включила различные методы и модели HR-интервью, которые могут быть в арсенале кадровых служб. Также спикер поделилась тем, как «раскусить» претендента на ту или иную работу: в чем его сильные и слабые стороны, склонен ли он работать в одиночку или же это «командный игрок», как обнаружить признаки лжи в его речи. Кроме этого, отдельно тренер говорила о мотивации сотрудников компании, уже принятых на работу, об их профессиональной адаптации.

По словам участницы тренинга, начальника отдела кадров и развития персонала Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Гульнары Гильмановой, мероприятие прошло в формате диалога, спикер выступал и тут же получал обратную реакцию слушателей. «Мы смотрели различные видеоматериалы, обсуждали кейсы. Светлана Иванова – НR-профессионал с большой буквы федерального уровня. Спасибо организатору, БАГСУ при Главе Республики Башкортостан, за возможность пройти такие курсы».

Поделилась своим мнением о семинаре главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства РБ Ирина Хаулина: «То, что Светлана Иванова приехала в Уфу с таким семинаром – это уже событие. Поскольку она одна из самых известных коучей в своем направлении. Я и ранее была знакома с ее методиками по HR-книгам. А когда узнала, что появится возможность пообщаться с ней очно, очень обрадовалась. Безусловно, информация была очень полезной и новой, ее было много, жаль, что сроки были сжаты, хотелось бы конечно больше времени на тренинг с ней, и, конечно, если она вновь приедет к нам в регион, я с удовольствием приму участие в ее семинарах. Интересно было послушать об HR-интервью с точки зрения психологии. Еще лично для меня было полезно послушать об определении компетенций, необходимых сотруднику для выполнения работы, о структуре профиля должности. Кадровые службы в государственных учреждениях часто проводят собеседования, а Светлана Владимировна показала нам, как можно анализировать полученные данные о претенденте на работу по итогам беседы с ним. Собираюсь на зимних каникулах еще почитать ее книги и уже сегодня начинать применять на практике полученные знания».

Довольна проведенным тренингом и сама Светлана Владимировна: «Мне довелось провести в Уфе тренинг по искусству отбора кандидатов на актуальные вакансии. Надо сказать, что все были очень заинтересованы в повышении квалификации и приобретении и шлифовке навыков. Занятия прошли энергично, позитивно и результативно. Отдельное спасибо организатору – доктору политических наук, руководителю Республиканского центра кадрового тестирования Рустему Латыпову. Буду рада снова быть полезной Республике Башкортостан».

Отметим, что локацией события не случайно определили Республиканский центр кадрового тестирования. РЦКТ изначально был создан для повышения эффективности отбора кадров для государственных должностей и должностей государственной гражданской службы республики. Здесь проводятся не только тестирования, но и собеседования с гражданами, претендующими на включение в резерв управленческих кадров Республики Башкортостан или кадровый резерв государственной гражданской службы Республики Башкортостан.

По итогам, каждый слушатель тренинга получил удостоверение БАГСУ при Главе Республики Башкортостан о прохождении курсов повышения квалификации.