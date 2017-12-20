В Башкирии контролеры обнаружили скрытый скот Фото: Книжная палата РБ В Башкирии контролеры обнаружили скрытый скот Фото: Книжная палата РБ

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии после переписи контролеры обнаружили в хозяйствах скрытый скот. Факты грубого нарушения инструкции были обнародованы газетой «Красная Башкирия» в январе 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«Всесоюзная перепись скота по Башкирии закончилась, — информировало издание. — Организованно прошла перепись в Красноусольском, Стерлитамакском, Улу-Телякском районах». Счетчики этих районов соревновались между собой на самое образцовое проведение переписи.

При этом в некоторых районах республики во время переписи наблюдались факты грубого нарушения инструкции. В частности, «в Зианчуринском районе на 5-й день переписи контролерами было проверено 90 хозяйств, где было обнаружено 16 голов скрытого скота». В связи с этим перепись по этому участку была полностью отменена. В Малоязовском районе, в Караталинском сельсовете у местного жителя «контролером выявлены 1 овца и 1 коза, которые были скрыты от счетчика». В Кандрах при обследовании контролеры обнаружили три головы скрытого скота.

Инструкции о порядке ведения переписи нарушались также в Мишкинском и Кармаскалинском районах.

По этой причине в республике проводились повторные контрольные обходы 10 процентов хозяйств, отмечается в газете.

Справка. В Советском Союзе проводилось большое количество выборочных переписей в аграрной сфере. Так, перепись скота была проведена в 1932 году, а с 1935 года она стала ежегодной, за исключением 1939 и 1959 годов.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.