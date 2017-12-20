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20 декабря Среда

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В правительстве Башкирии наградили социально-ответственных работодателей

ОБЩЕСТВО

В правительстве Башкирии наградили социально-ответственных работодателей Фото: Правительство РБ

В правительстве Башкирии наградили социально-ответственных работодателей Фото: Правительство РБ

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В правительстве Башкирии состоялось заключительное в уходящем году заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В его рамках прошла церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2017 году победителями конкурса по 9 номинациям признаны 24 организации. Победа в региональном этапе дает право организации быть включенной в реестр социально-ответственных работодателей республики.

«В целом за год уровень общей безработицы в республике снизился с начала года с 5,8% до 5,3%, что соответствует среднероссийской тенденции и ниже прогнозного значения. С начала 2017 года число зарегистрированных безработных граждан уменьшилось почти на 17% или на 4 тыс. человек и составило на 1 декабря 19,6 тыс человек (на 1 января 2017 года – 23,6 тыс.). Уровень регистрируемой безработицы соответственно снизился с 1,17% до 0,98%», — сообщил замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шайхисламов.

Замминистра молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов выступил по решению проблемы квалификации студентов, привлекаемых на работу в студенческие отряды, в частности, по наличию у них профессиональных компетенций по строительным специальностям. О работе по формированию национальной системы профессиональных квалификаций участников заседания проинформировали заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников и председатель регионального объединения работодателей «Союз работодателей РБ» Владимир Шолом.

Теги: ртк, социальная ответственность
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