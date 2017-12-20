Самый короткий день и длинная ночь ожидают жителей Башкирии 21 декабря: сколько они продлятся? Фото: ИА «Башинформ» Самый короткий день и длинная ночь ожидают жителей Башкирии 21 декабря: сколько они продлятся? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

21 декабря жителей Башкирии ожидают самый короткий день и длинная ночь в этом году. На Северном полушарии Земли будут отмечать день зимнего солнцестояния, сообщает Гисметео.

В этот день солнце достигнет самой низкой точки над горизонтом, а световой день станет короче всех остальных дней в году. По словам директора Уфимского планетария Анатолия Денисова, в столице Башкирии световой день продлится 7 часов 8 минут, ночь, напротив, будет длиться дольше всего – 16 часов 52 минуты. После дней зимнего солнцестояния продолжительность дня начинает увеличиваться на 1-2 минуты и к концу месяца день станет длиннее на 6 минут.

Несмотря на то, что 21 декабря Северное полушарие получает меньше всего лучистой энергии Солнца, это далеко не самый холодный день года. В силу инерции климатической системы погода отстает более чем на месяц от изменения астрономических факторов. Поэтому вторая половина зимы холоднее первой, осень теплее весны, а годовой минимум среднесуточной температуры приходится не на конец декабря, а на начало февраля. Отсюда выражение: солнце — на лето, зима — на мороз.

Справка. Солнцестояние происходит дважды в году – летом и зимой. Это астрономическое событие – Солнце в этот день находится на самом большом угловом расстоянии от экватора, и, соответственно, высота его расположения минимальна для одного полушария Земли и максимальна для другого. Это приводит к таким явлениям, как самый длинный и самый короткий световой день в году.