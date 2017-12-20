Новогодняя акция «Чаем согреваем!»: уфимцев бесплатно угощают горячим чаем на улицах Фото: Госкомитет РБ по торговле Новогодняя акция «Чаем согреваем!»: уфимцев бесплатно угощают горячим чаем на улицах Фото: Госкомитет РБ по торговле

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии Нового года в столице Башкирии стартовала акция-дегустация «Чаем согреваем!». Специализированная автолавка проекта «Продукт Башкортостана» передвигается по местам массового отдыха и бесплатно угощает в зимние морозные дни уфимцев горячим чаем.

«Уфимцы и гости столицы могут не только угоститься башкирскими травяными согревающими чаями, но и выиграть призы. Каждый, кто сфотографируется у автолавки «Продукт Башкортостана» с чашечкой чая и от ООО «Травы Башкирии» и разместит фотографию в социальных сетях с хештегом #чаемсогреваем#травыбашкирии, становится участником розыгрыша призов. Призовой фонд акции включает термопот, телефон, наборы продукции «Травы Башкирии», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нина Никандрова.

Организаторами акции разработан маршрут передвижения автолавки по городу. До конца сегодняшнего дня угоститься горячим чаем из башкирских трав можно в парке культуры и отдыха Демского района Уфы.

Следующий пункт остановки автолавки — площадь Салавата Юлаева, куда она переместится 21 декабря на три дня с 15 до 19 часов.

С 25 по 26 декабря с 12 до 16 часов все желающие смогут попить целебного чая и сфотографироваться возле автолавки на площади им. Орджоникидзе.