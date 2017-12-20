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20 декабря Среда

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В Башкирию придет 27-градусный мороз и небольшой снег

ОБЩЕСТВО

В Башкирию придет 27-градусный мороз и небольшой снег Фото: Олег Яровиков

В Башкирию придет 27-градусный мороз и небольшой снег Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Осадками Башкирию погода этой зимой не балует. Зато во второй половине текущей недели в республику придут 30-градусные морозы. Однако резкое похолодание синоптики обещают только по юго-востоку региона.

«21 декабря ожидается небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов», — уточнили в Башгидрометцентре.

В четверг также прогнозируется облачность, именно из-за нее температура воздуха на юго-востоке республики упадет до -22,-27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки -10,-15 градусов.

Теги: погода, мороз, похолодание
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