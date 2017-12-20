Башкирия в федеральных СМИ: Главврач назначен, иск Башкирии к «Системе» и синергетический эффект от покупки «Башнефти», нашли плагиат Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Главврач назначен, иск Башкирии к «Системе» и синергетический эффект от покупки «Башнефти», нашли плагиат Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия одной из первых в стране начала внедрять электронные учебники. Об этом узнали в ТАСС. Как рассказала агентству ведущий методист Центра управленческих и информационных технологий корпорации «Российский учебник» Роза Нафикова, «В Башкирии достаточно много площадок-участников нашего проекта "Школа, открытая инновациям". Башкирия почти первая начала включаться в этот проект, сейчас в этом и еще одном нашем проекте — "Информационная образовательная среда современной школьной библиотеки" — в республике задействовано порядка 20 школ. …Регион точно в числе лидеров по внедрению", — отметила собеседница ТАСС. По ее словам, «проект "Школа, открытая инновациям" направлен на те школы, которые готовы идти быстрыми шагами к освоению цифровых ресурсов, электронных форм учебников»…

В другой публикации ТАСС рассказывает о синергетическом эффекте от покупки «Башнефти». «"Роснефть" ожидает, что синергетический эффект от покупки "Башнефти" в целом составит 170 млрд рублей, к настоящему моменту этот показатель уже превысил 40 млрд рублей», — сообщил журналистам агентства представитель компании. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция «Башнефти», уточнили в агентстве.

Также стало известно, что «Арбитражный суд Башкирии принял к производству иск Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» более 131,6 миллиарда рублей», — информирует РИА Новости. Предварительные слушания по делу назначены на 12 января. Агентство поясняет, что иск поступил в арбитраж 12 декабря, но был оставлен без движения, «поскольку истец не приложил к нему доказательства направления копии иска с приложениями другим участникам дела». После устранения нарушений иск приняли к производству. Как поясняет агентство, в этом иске Минземимущество РБ требует взыскать с «Системы» около 98,2 млрд рублей убытков, с ее «дочки» — 33,4 млрд рублей убытков. Третьими лицами указаны «Роснефть» и «Башнефть».

«Российская газета» рассказала, что «в Башкирии осудили участников террористической ячейки. Пятерым жителям Башкирии вынесен обвинительный приговор за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Двое руководителей получили по 16 лет лишения свободы, остальные участники — от 11 до 12 лет». Деятельность преступников была пресечена в сентябре 2016 года, рассказали газете в УФСБ по РБ.

В уфимской больнице, где произошло ЧП с ползущей пациенткой, назначен главный врач. Как узнали «Известия», «им стала экс-замминистра здравоохранения республики Эльза Сыртланова. Отмечается, что до вступления в должность замминистра она работала главврачом одной из уфимских поликлиник.

«В январе вокруг больницы №13 в Уфе возник скандал. В интернете появилось видео, на котором женщина со сломанной ногой пыталась взобраться по лестнице, чтобы попасть на рентген. Оказалось, что лифт в больнице был сломан. Никто из персонала ей не помог. Позже глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача. Вскоре в больнице появилось всё необходимое оборудование», — напомнили в издании.

РИА Новости сообщает о пожаре под Уфой. «Специалисты МЧС ликвидировали открытое горение на площади 500 кв. метров на крыше кафе "Калинка" под Уфой». По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены 32 человека и 10 единиц техники.

Фото пожара в сельском кафе под Уфой опубликовало и РЕН ТВ, пояснив, что «В Уфимском районе Башкирии утром 19 декабря произошел пожар — огонь распространился по одноэтажному зданию, расположенному в селе Булгаково. Огонь охватил кафе на улице Свободы. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных».

«Пятый канал» рассказал о жестокой няне. Как выяснилось, в Башкирии няня избивала восьмимесячного ребенка. Жительница Стерлитамака пожаловалась в соцсетях на няню, которую она наняла для ребенка, опираясь на хорошие рекомендации. «Мама малыша узнала о жестоком обращении с ребенком после того, как просмотрела записи с камеры видеонаблюдения в квартире, — сообщил телеканал. «Разрекламированная» няня несколько раз прижимала голову ребенка к подушке ногой и положила его в кроватку, схватив за одну руку». Пострадавшая мать написала заявление в полицию. Проводится проверка.

В докторской главы ЦИК Башкирии нашли плагиат, сообщает «Коммерсантъ». «Диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета рекомендовал Высшей аттестационной комиссии лишить ученой степени доктора политических наук председателя Центризбиркома Башкирии Хайдара Валеева. Изучив по обращению активистов проекта «Диссернет» докторскую диссертацию, защищенную господином Валеевым в 2011 году, члены совета признали, что она оригинальна менее чем на 35%, а большая часть работы состоит из заимствований. Глава ЦИК Башкирии с выводами не согласен».

Как сообщил “Ъ” Хайдар Валеев, он выступал на заседании диссовета, но его «не услышали». «Я говорил, что в диссертации есть ссылки на первоисточники. Теперь дело за ВАК. Там должна восторжествовать справедливость, потому что в комиссии заседают специалисты в области госслужбы, а среди членов диссовета их не было. Я вообще не понимаю, почему мою диссертацию разбирал совет Санкт-Петербургского университета. По положению его должны были отправить в диссовет, в котором я защищался, или в аналогичный профильный вуз», — сказал он.