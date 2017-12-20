В Башкирии подводят итоги Года экологии и особо охраняемых территорий Фото: Олег Яровиков В Башкирии подводят итоги Года экологии и особо охраняемых территорий Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана подводят итоги Года экологии и особо охраняемых территорий. Накануне в ДК «Родина» города Туймазы состоялась торжественная церемония закрытия тематического года. Подводя итоги, заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Подоприхин отметил, что помимо традиционных субботников, большое внимание в Туймазинском районе было уделено озеленению улиц и дворов. Только на улицах и в парках города было посажено более трех тысяч деревьев и кустарников. В текущем году на территории Нугушского водохранилища была продолжена акция по посадке именных деревьев в честь 32-х тысяч туймазинцев — участников Великой Отечественной войны. Уже посажено 10 тысяч саженцев.

Большой общественный резонанс в районе вызвала экологическая акция «Мой родник». Предприятия и организации, а также просто жители района откликнулись на инициативу администрации района взять шефство над родниками и благоустроить их. На сегодняшний день более 50 родников в районе нашли своих «шефов».

Одним из значимых проектов, направленных на защиту окружающей среды, стала социально-экологическая акция трансграничной реки «Чистый Ик».

При поддержке руководства республики возобновлено финансирование третьей очереди Туймазинского водохранилища. Введена в эксплуатацию первая площадка складирования ТКО II очереди полигона в городе Туймазы, сообщили в администрации района.