В Башкирии в этом году наблюдается уменьшение количества угонов автомобилей – МВД по РБ Фото: Ксения Калинина В Башкирии в этом году наблюдается уменьшение количества угонов автомобилей – МВД по РБ Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2017 году в Башкирии количество угонов автомототранспорта уменьшилось на 138 фактов. В прошлом году было зарегистрировано 440 угонов и краж. Об анализе преступлений в данной сфере сообщает МВД по РБ.

Как правило, до 80% угонов происходят в ночное время и лишь около 20% днем. В основном вечерние и ночные факты связаны с «пьяными» угонами. Преступники вскрывают и заводят автомобиль, чтобы покататься или доехать до дома.

В 70% случаев угоны происходят на улице. При этом виноваты в этом сами владельцы, паркуя машины в необорудованных для этого местах. Максимальный процент преступлений в данной сфере регистрируется в Уфе. Наиболее распространенным способом хищения автомобилей является взлом замка зажигания и соединение проводов напрямую – около 65%.

Причинами преступлений данной категории считаются рост автопарка по стране в целом, доступность приобретения автомашины в кредит, доступность приобретения технических средств для совершения хищения автотранспорта, низкая правовая сознательность граждан, направленная на сохранность своего автомобиля. Также отмечается, что наблюдается тенденция повторения совершения таких преступлений лицами, недавно освободившимися из мест лишения свободы.