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20 декабря Среда

Уфа   °

В Уфе -16 градусов, сегодня в Башкирии вновь будет морозно и без осадков

ОБЩЕСТВО

В Уфе -16 градусов, сегодня в Башкирии вновь будет морозно и без осадков Фото: Ришат Хайбуллин

В Уфе -16 градусов, сегодня в Башкирии вновь будет морозно и без осадков Фото: Ришат Хайбуллин

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Антициклон продолжает удерживать морозную и бесснежную погоду на территории республики. Сегодня с утра столбики термометров в Уфе показывают -16 градусов. Существенных осадков не предвидится и днем. Температура воздуха в дневные часы -6,-11, в восточных и юго-восточных районах -14,-19 градусов.

С завтрашнего дня под влиянием атмосферного фронта погода начнет меняться. Местами, преимущественно в северных районах пройдёт небольшой снег и потеплеет. 21 декабря ночью температура воздуха при натекании облачности поднимется до -7 градусов, по юго-востоку региона холоднее — ожидается до 27 градусов мороза. Днем в четверг -5,-10, по юго-востоку до -15 градусов.

Теги: погода
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