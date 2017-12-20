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20 декабря Среда

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Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб

ОБЩЕСТВО

Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб Фото: из открытых источников

Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб Фото: из открытых источников

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сотрудники МЧС России в честь Дня спасателя приглашают уфимцев на новогодний флэшмоб, который состоится 21 декабря перед Городским культурно-досуговым центром (ул.Первомайская, 47).

Здесь будет организована выставка пожарной техники. В пожарные автомобили можно будет забраться и сделать селфи, обещают спасатели. А пожарный Дед мороз и Снегурочка проведут для детей конкурсы с детьми.

Начало в 14.00.

Теги: праздники, Новый год
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