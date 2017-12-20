Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб
Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб Фото: из открытых источников
Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб Фото: из открытых источников
УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сотрудники МЧС России в честь Дня спасателя приглашают уфимцев на новогодний флэшмоб, который состоится 21 декабря перед Городским культурно-досуговым центром (ул.Первомайская, 47).
Здесь будет организована выставка пожарной техники. В пожарные автомобили можно будет забраться и сделать селфи, обещают спасатели. А пожарный Дед мороз и Снегурочка проведут для детей конкурсы с детьми.
Начало в 14.00.