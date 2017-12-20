В питьевой воде западных районов Башкирии ученые обнаружили аномальные концентрации серебра Фото: ИА «Башинформ» В питьевой воде западных районов Башкирии ученые обнаружили аномальные концентрации серебра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В пробах накипи, отобранных в Ермекеевском и Белебеевском районах Башкортостана, ученые обнаружили аномальные концентрации серебра. Об этом сообщает ufa.aif.ru со ссылкой на заведующего кафедрой геологии и полезных ископаемых географического факультета Башкирского государственного университета Исхака Фархутдинова.

Пробы накипи из бытовых приборов в разных районах республики были собраны еще в прошлом году и отправлены для анализа в Томский политехнический университете, где имеется необходимое для этого оборудование. Проверялось содержание урана, тория, серебра, золота, железа и других элементов. В скором времени результаты исследования обещают предоставить всем жителям, сдававшим пробы.

Аномальное содержание серебра в питьевой воде в западных районах республики, ученые связывают с высоким содержанием этого металла в горных породах на глубине. К тому же, раньше здесь добывали медь, рядом с которой чаще всего присутствует и серебро.

Учёные ТМУ, БашГУ совместно с медиками из Башгосмедуниверситета намерены выяснить, как превышение тех или иных показателей в накипи, влияет на здоровье населения, в частности на распространенность онкологических заболеваний и сахарного диабета.