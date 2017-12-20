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20 декабря Среда

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Названы самые проблемные для российских туристов страны

ОБЩЕСТВО

Названы самые проблемные для российских туристов страны Фото: автор

Названы самые проблемные для российских туристов страны Фото: автор

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали самые проблемные для российских туристов страны. «Интерфакс» со ссылкой на слова главы ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Владимира Тарабрина сообщает, что чаще всего граждане России сталкиваются с проблемами во время отдыха в Таиланде, Турции, Доминиканской Республике, Болгарии и Индии.

«Преимущественно, речь идет о ДТП, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах – с альпинистами и горнолыжниками», – пояснил Владимир Тарабрин.

По его мнению, чаще всего нештатные ситуации происходят в странах с насыщенным туристическим потоком.

Дипломат упомянул и о странах с террористической угрозой, куда вообще ехать не стоит. Например, на северо-восток Нигерии, где действует террористическая группировка «Западноафриканская провинция Исламского государства» (бывшая «Боко харам», запрещенная в России), а также в Афганистан.

Теги: туризм, опасность, предупреждение, МИД РФ
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