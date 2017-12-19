В Уфе маленький сказочник Матвей пишет книги, чтобы преодолеть неизвестную болезнь Фото: группа «Жить как все: маленький сказочник Матвей», Vk | Видео: Mash В Уфе маленький сказочник Матвей пишет книги, чтобы преодолеть неизвестную болезнь Фото: группа «Жить как все: маленький сказочник Матвей», Vk | Видео: Mash

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе живет 10-летний Матвей Радченко, страдающий неизвестным заболеванием. Врачи ставят диагноз — кетотическая гипоглекемия неясного генеза. Это означает, что уровень сахара в крови ребенка падает практически до нуля, а уровень кетоновых тел повышается. Мальчика преследуют вялость, тошнота и постоянная слабость.

По информации портала Mash, медики не могут найти причину болезни. Матвею становится лучше в санатории Железноводска, где он лечится минеральными водами. Туда получается поехать, когда удается скопить 100 тысяч рублей.

Чтобы не собирать деньги на лечение, мальчик сочиняет сказки и продает книги по 200 рублей. У него вышло уже две книги. Первую сказку ребенок сочинил в семь лет.

По словам матери Матвея Виктории, последний раз в реанимации, где её сын провел восемь дней, он боялся уснуть и не проснуться.

«У Матвея вышла новая книга сказок «Веселые приключения кота Снежка и щенка Тявки»! Книжка получилась очень красивая, очень добрая и позитивная. Член союза писателей России Медведева Ирина Яковлевна написала интересное послесловие к книге. Тираж 3 000 экземпляров. Матвей очень рад. Сказки очень автобиографичны — это жизнь моего сына. Покупайте сказки Матвея — вы поможете ему морально и материально — Матвею это очень важно. Нам неудобно собирать и просить деньги просто так. А это книга. И она останется у вас навсегда», — написала Виктория Радченко в группе «Жить как все: маленький сказочник Матвей» «ВКонтакте».

Книги юного сказочника может приобрести каждый, написав его маме личное сообщение «ВКонтакте».

Сказки у Матвея получаются иногда лиричные, иногда очень смешные, но в них всегда есть мораль и вывод, что очень важно для детей.