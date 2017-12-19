В Уфе в доме енота созданы все условия для пушистых зверьков Фото: ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе в доме енота созданы все условия для пушистых зверьков Фото: ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Уфы приютила пятерых енотов, среди которых два – отказника. Животные когда-то жили в семьях, но оказались для своих хозяев обузой, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В енотной созданы все условия для этих быстрых и энергичных зверьков. Их тут кормят и любят, играют и заботятся. Енотам нет еще и года. Распорядок их дня как в детском саду: завтрак, игры, сытный обед, тихий час и снова игры.

Желающим пообщаться с этими милыми животными выдают специальную флисовую кофту, так как своими цепкими лапками они могут поцарапать. Их лучше почесывать, а не гладить, проявляя ласку и доброту.

В доме енотов, расположенном в микрорайоне Черниковка на улице Архитектурной, живут два отказника – с ними не справились хозяева и отдали их в своеобразный дом малютки для пушистых животных. Они вроде и общительные, но чувствуется, что человеку уже не больно доверяют.

Отмечается, что в квартире обеспечить еноту безопасность практически невозможно. Придется закрыть розетки, спрятать всю бытовую химию, косметику, лекарства в специальные контейнеры, которые животное не сможет открыть. А мебель придется прикрепить к стене, чтобы она не упала на енота. Желательно держать их в вольере и постоянно выгуливать.