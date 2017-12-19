В правительстве Башкирии обсудили вопросы подготовки рабочих кадров Фото: Олег Яровиков В правительстве Башкирии обсудили вопросы подготовки рабочих кадров Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 19 декабря прошло очередное заседание президиума правительства РБ под председательством премьер-министра правительства Башкортостана Рустэма Марданова. О подготовке рабочих кадров в профессиональных образовательных организациях рассказала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«В 2017 году 55 (половина от общего количества) профессиональных образовательных организаций осуществляют подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям», – сказала министр.

Студенты профессиональных образовательных организаций достойно представляют республику на чемпионатах профмастерства. Например, в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) республика завоевала восемь медалей. Регион в медальном зачете занял 13 место. На мировом чемпионате WorldSkills Competition-2017, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ) студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа занял третье место.

Башкортостан активно включился в реализацию приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Регион вошел в число пяти пилотных субъектов по реализации данного проекта. Шесть профессиональных образовательных организаций республики стали участниками этого проекта.

В декабре 2017 года состоялся III Национальный чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями «Абилимпикс». Делегация республики состояла из 45 человек. Из них 18 участников по 17 компетенциям, в том числе шесть учащихся общеобразовательных организаций. Участники Башкортостана завоевали две золотые и две бронзовые медали.

Рустэм Марданов поставил ряд первоочередных задач перед профильными министерствами и ведомствами по улучшению целевых показателей в подготовке рабочих кадров в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе правительства РБ.