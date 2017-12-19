В столице Башкирии прошел открытый форум прокуратуры республики по вопросам взаимодействия бизнеса и власти Фото: Олег Яровиков | Видео: Мирон Доровских









В столице Башкирии прошел открытый форум прокуратуры республики по вопросам взаимодействия бизнеса и власти Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Вопросы взаимодействия бизнеса и власти обсуждались сегодня в агентстве «Башинформ» в рамках второго открытого форума прокуратуры Башкортостана. В качестве спикеров выступили заместитель прокурора РБ Гульнара Бикбулатова, и.о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Вера Буйских, руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов, председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов и заместитель председателя ООО БРО «Деловая Россия» — депутат Госсобрания Башкортостана Рустем Мусабиров.

В мероприятии приняли участие заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов, заместитель министра экономического развития республики Татьяна Штоль, а также руководство ГУ МЧС России по РБ, Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ, Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору, Торгово-промышленной палаты региона и представители общественных организаций предпринимателей.

Открывая работу форума, заместитель прокурора республики Гульнара Бикбулатова отметила, что надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Формат «живого» разговора позволяет провести анализ сфер, в которых наиболее часто наблюдаются нарушения прав предпринимателей со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, определить инструменты по максимально эффективному их устранению.

И.о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Вера Буйских озвучила основные проблемы, с которыми зачастую сталкивается бизнес в республике. Так, по ее словам, наибольшее количество жалоб предпринимателей в адрес регионального уполномоченного по правам предпринимателей связаны с земельно-имущественными отношениями.

«Много вопросов поступает и по поводу деятельности контрольно-надзорных органов», — заявила она.

По этому поводу Гульнара Бикбулатова сообщила, что на протяжении ряда лет прокурорами проводится последовательная работа по ликвидации административных барьеров, сдерживается необоснованное вмешательство в хозяйственную сферу.

В 2017 году прокурорами при рассмотрении заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок и формировании Сводного плана проведения плановых проверок на 2018 год предотвращено проведение почти 600 необоснованных контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В связи с проведением незаконных проверок и нарушениями порядка их осуществления за прошедшие два года в отношении контролеров возбуждено более 150 административных дел по ст. 19.6.1 КоАП РФ.

Данный вопрос вызывал повышенный интерес участников форума. Свои аргументы по этому поводу высказали руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Степанов, а также представители предпринимательского сообщества.

В частности, Евгений Степанов отметил, что в 2018 году количество плановых проверок сократится на шесть процентов.

«Но что же делать с обращениями граждан? Только в этом году в Роспотребнадзор поступило около девяти тысяч обращений по поводу реальных злоупотреблений», — сказал руководитель ведомства.

Дискуссия затронула и проблему несвоевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками республики обязательств по исполненным предпринимателями контрактам.

Только в 2017 году вследствие прокурорского реагирования удалось погасить бюджетную задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности в размере более 1,2 млрд рублей. По инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено почти 200 должностных лиц, в отношении чиновников муниципальных органов власти возбуждено 46 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело. По требованию органов прокуратуры наиболее крупными муниципальными должниками разработаны графики погашения задолженности.

Всего в 2017 году в сфере надзора за соблюдением прав предпринимателей органами прокуратуры республики выявлено более 3,5 тысячи нарушений закона, по которым внесено свыше 900 представлений. По результатам рассмотрения данных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 800 лиц, по инициативе прокуроров административной ответственности подвергнуто 312 лиц, возбуждено четыре уголовных дела, озвучила результаты работы ведомства Гульнара Бикбулатова.

По итогам работы форума она отметила, что разговор получился конструктивным.

«В ходе дискуссий были затронуты наиболее наболевшие вопросы в сфере взаимодействия бизнеса и власти. Мы понимаем, что проблемы в сфере взаимоотношений бизнеса и власти есть, но есть и положительные сдвиги, о которых также не стоит забывать», — добавила заместитель прокурора республики.

Она подчеркнула, что все предложения, которые прозвучали сегодня на форуме, будут проанализированы и найдут практическое применение. Работа в сфере взаимодействия предпринимательского сообщества и представителей власти будет продолжена.