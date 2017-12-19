Депутат Госдумы от Башкирии два дня провел в инвалидном кресле Фото: Олег Яровиков Депутат Госдумы от Башкирии два дня провел в инвалидном кресле Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы, член регионального штаба ОНФ Ильдар Бикбаев в процессе подготовке к «Форуму действий» два дня провел в инвалидном кресле, чтобы на себе испытать все сложности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. «Мы часто говорим про равные возможности для наших граждан независимо от физического состояния, — отметил Ильдар Бикбаев. — Но нам было важно взглянуть на ситуацию изнутри: понять удобны ли пандусы и лифты, есть ли навигация для инвалидов, насколько доступны учреждения и организации. Самый главный вывод после двух дней пребывания в инвалидной коляске — это осознание существующих в обществе противоречий. С одной стороны, это повышенное внимание людей в оказании помощи инвалиду, а с другой, отсутствие готовности общественного пространства к такой помощи».

В рамках дискуссионной площадки «Территории будущего: новые пространства» на итоговом «Форуме действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее» представители Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан обсудили вопросы организации доступной среды и развития сельских территорий.

Также эксперт рассказал об опыте работы поискового отряда, который объединяет поисковиков с ограниченными возможностями здоровья. Они ведут активную и полноценную деятельность в экспедициях, осуществляют самую кропотливую работу с архивными материалами, переводя невероятный объем бумажных документов в электронный вид. Именно этот поисковый отряд вдохновил и подал идею депутату провести хотя бы несколько дней в равных возможностях с людьми с ограниченными возможностями.

«Формат работы на площадках «Форума действий» позволил максимально сосредоточиться на обозначенной организаторами тематике, выявить болевые точки каждого предложенного направления и разработать план необходимых действий, — подчеркнул член регионального штаба ОНФ.- Это и формирование стандарта качества доступности среды и услуг на региональном и муниципальном уровнях, и разработка механизма выделения «Народного гектара», и принятие единой межведомственной федеральной программы развития сельских территорий страны с отдельной строкой финансирования в бюджете. Конечно, для меня, как для законодателя, наиболее важными моментами были новизна, эффективность и наличие перспектив для дальнейшего развития разработанных путей решения проблем. Продуманные, конкретные и, самое главное, жизнеспособные предложения участников форума обязательно найдут отражение в моей дальнейшей законотворческой деятельности».