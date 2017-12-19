Владимир Путин выступил на «Форуме действий» ОНФ Фото: kremlin.ru Владимир Путин выступил на «Форуме действий» ОНФ Фото: kremlin.ru

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин принял участие в работе пленарного заседания Форума действий Общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт». Российский лидер отметил, что страна должна достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. «Это сбережение и приумножение нашего народа, создание новой экономики, развитие Арктики и Дальнего Востока, Сибири, да и всех регионов нашей огромной страны», — сказал Путин, выступая на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта.

России предстоит совершить переворот в технологиях, медицине, образовании. «Отгораживаться от этих мировых тенденций — это не может быть наш выбор», — приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства отметил, что у России есть возможности для восстановления компетенций, в которых страна всегда была «безусловным лидером». «И мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нужны нам для развития. В этом нет никаких сомнений. Мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что на этом пути Россия должна сохранить самобытность и опираться на свои лучшие традиции. Владимир Путин напомнил, что после развала СССР россияне слышали много сладких речей, однако реально никто нашей стране не помогал.

«Мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию, мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности», — сказал Путин, добавив, что еще «очень многое предстоит сделать».

По словам президента, россияне доказали, что могут воплощать мечты и самые амбициозные планы, преодолевать сложнейшие испытания вопреки всем обстоятельствам. России, отметил Путин, в начале 2000-х годов предрекали развал страны, государственный коллапс и вымирание нации.

«Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития, шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны», — продолжил президент.

Глава государства призвал беречь российскую государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Путин назвал это и своей задачей как президента и кандидата на этот пост на выборах в 2018 году.