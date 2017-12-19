Молодые избиратели Башкирии получат подарки в день голосования Фото: Олег Яровиков Молодые избиратели Башкирии получат подарки в день голосования Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Более 52 тысяч молодых избирателей Башкирии впервые смогут воспользоваться своим избирательным правом на выборах Президента России. Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Об этом на пресс-конференции в медиацентре «Россия» рассказала секретарь ЦИК РБ Марина Долматова. Всего на данный момент в списках избирателей Башкирии — 3 млн 68 тысяч 66 избирателей. Таковы данные о численности жителей, обладающих избирательным правом на 1 июля 2017 года. К единому дню голосования списки будут уточняться.

Принять участие в выборах может любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы. Глава регионального Центризбиркома Хайдар Валеев рассказал о том, что информированию на выборах организаторы уделяют особое внимание. В республике уже появились первые баннеры, активно будет распространяться агитационный материал с призывом прийти на избирательные участки.

Как ранее сообщали «Известия», избиратели могут получить приглашение на выборы лично от главы ЦИК Эллы Памфиловой. А тем, кто голосует впервые вручат памятные подарки — браслеты-флешки с надписью «Я проголосовал», обложки на паспорт и наклейки с логотипами. На обратной стороне обложки для паспорта будет стоять штамп: «Проголосовал».

В день выборов граждане могут проголосовать на избирательных участках по месту жительства с 08.00 до 20.00 по местному времени. Избиратели получают бюллетени по предъявлении паспорта или заменяющего его документа. Для того чтобы проголосовать, необходимо проставить в квадрат бюллетеня любой знак, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.

Выборы на территории Башкирии будут обеспечивать 69 территориальных избирательных комиссий, для голосования будет образовано 3435 избирательных участков. В местах временного пребывания граждан запланировано 37 участков.