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19 декабря Вторник

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В Башкирии в 2017 году количество работников, получивших тяжелые травмы, сократилось на 20%

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в 2017 году количество работников, получивших тяжелые травмы, сократилось на 20% Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ

В Башкирии в 2017 году количество работников, получивших тяжелые травмы, сократилось на 20% Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане количество работников, получивших тяжелые травмы, сократилось более чем на 20%. Данные Государственной инспекции труда в республике озвучил заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников на заседании Межведомственной комиссии по охране труда.

За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 90 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом против 114 случаев в 2016 году. Количество случаев со смертельным исходом в этом году — 55, в прошлом — 53.

Основными причинами травматизма на производстве являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил дорожного движения, нарушение технологического процесса, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места. Наибольший рост смертельного травматизма зафиксирован в Уфимском, Учалинском, Бижбулякском, Туймазинском, Федоровском районах, городах Сибай, Октябрьский и Нефтекамск.

Теги: производственный травматизм
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