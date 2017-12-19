40 комплексов КОИБ-2017 будут установлены на избирательных участках Уфы - Хайдар Валеев Фото: Олег Яровиков 40 комплексов КОИБ-2017 будут установлены на избирательных участках Уфы - Хайдар Валеев Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На выборах Президента России в Башкирии будут использовать самые современные средства для подсчета голосов. Об этом на пресс-конференции в медиацентре «Россия» сегодня, 19 декабря, рассказал глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев.

На 181 избирательном участке в Башкирии установят комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ-2010. В столице Башкирии будут работать более совершенные комплексы КОИБ-2017. По словам Хайдара Валеева, новое оборудование пока не поступило в Уфу. Организаторы выборов планируют презентовать современное средство подсчета голосов общественности до выборов. Затем КОИБы останутся в регионе и для проведения выборов в законодательное собрание.

Впервые на федеральных выборах будут использовать протоколы с машиночитаемым кодом. Новшество позволит исключить ручной ввод результатов в систему ГАС «Выборы».

Выборы на территории Башкирии будут обеспечивать 69 территориальных избирательных комиссий, для голосования будет образовано 3 435 избирательных участков. В местах временного пребывания граждан запланировано 37 участков.

Избирательная кампания по выборам президента России официально стартовала 18 декабря — ровно за три месяца до дня голосования. С этого момента отсчитываются все сроки избирательных действий. У кандидатов есть 90 дней, чтобы пройти официальную процедуру выдвижения на съездах или получить поддержку на собраниях групп избирателей, сдать документы в Центризбирком, собрать подписи, провести большую агитационную работу и сразиться с оппонентами в дебатах на телевидении и радио.