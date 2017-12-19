Выставка «Россия - моя история» в Уфе может попасть в Книгу рекордов России Фото: Олег Яровиков Выставка «Россия - моя история» в Уфе может попасть в Книгу рекордов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Выставка «Россия — моя история» в Уфе может попасть в Книгу рекордов России. Для оценки ее заявки на звание самой большой общей площади экранов мультимедийной исторической экспозиции в столицу республики прибыл главный редактор Книги Станислав Коненко, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Заявленная площадь экспозиции — почти 1,5 тысячи квадратных метров. Если эта цифра подтвердится, то публикация в сборнике рекордов будет обеспечена и, возможно, награда будет присуждена выставке уже на днях.

Исторический парк «Россия — моя история» в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» открылся в Уфе в честь Дня России 12 июня. Башкортостан является первым после Москвы регионом, где развёрнут этот масштабный мультимедийный музей. Исторический парк включает около 500 единиц мультимедийной техники. На выставке представлены четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года».