Госдума приняла разработанный парламентом Башкирии закон по борьбе с теневой занятостью Фото: Олег Яровиков Госдума приняла разработанный парламентом Башкирии закон по борьбе с теневой занятостью Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении изменения в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации, разработанные Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан. Накануне закон был направлен для одобрения в Совет Федерации, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Новый закон предполагает расширение перечня оснований для проведения внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства. По инициативе парламента Башкортостана к таким основаниям отнесены поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, средств массовой информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего его оформления или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

«Круг оснований для проверки работодателей со стороны трудовой инспекции по действующему законодательству очень узок. К сожалению, недобросовестные работодатели пользуются этим для ухода от ответственности. В частности, принимают людей на работу без оформления трудовых отношений, гарантирующих пенсию по старости, оплату больничных, страхование от несчастных случаев и иные виды социального обеспечения, — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Конкуренция на рынке труда высока, и соискатели, чтобы получить работу, часто соглашаются на крайне невыгодную для себя навязанную работодателем теневую занятость. Некоторые в силу низкой правовой грамотности и вовсе не знают своих прав и норм трудового законодательства».

Для защиты социальных прав граждан был разработан законопроект, наделяющий федеральную инспекцию труда правом оперативно реагировать на информацию о фактах нарушений работодателями и привлекать виновных к ответственности. Инициатива была оперативно рассмотрена Госдумой в период текущей осенней сессии в трех чтениях и получила полное одобрение со стороны всех фракций.