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Названы даты открытия ледовых городков в Уфе

ОБЩЕСТВО

Названы даты открытия ледовых городков в Уфе Фото: Олег Яровиков

Названы даты открытия ледовых городков в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе районные ледовые городки откроются 23 декабря.

Главная городская елка на площади Ленина возле Русского драмтеатра откроется 25 декабря праздничным представлением. Площадка с ледовым городком и юртой Деда Мороза на Телецентре, возле этнопарка «Ватан», начнет принимать гостей 25 декабря.

Теги: ледовые городки
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