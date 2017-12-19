Названы даты открытия ледовых городков в Уфе
Названы даты открытия ледовых городков в Уфе Фото: Олег Яровиков
Названы даты открытия ледовых городков в Уфе Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе районные ледовые городки откроются 23 декабря.
Главная городская елка на площади Ленина возле Русского драмтеатра откроется 25 декабря праздничным представлением. Площадка с ледовым городком и юртой Деда Мороза на Телецентре, возле этнопарка «Ватан», начнет принимать гостей 25 декабря.