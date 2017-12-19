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19 декабря Вторник

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Самый поздний брак в Башкирии: жениху 93 года

ОБЩЕСТВО

Самый поздний брак в Башкирии: жениху 93 года Фото: автор

Самый поздний брак в Башкирии: жениху 93 года Фото: автор

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Государственном комитете Башкортостана по делам юстиции рассказали, что в этом году самой пожилой парой, решившейся вступить в брак, стали 93-летний мужчина и 78-летняя женщина. В ведомстве также назвали возраст самых пожилых супругов, расторгнувших брачные узы. Мужу — 91, жене — 82 года.

Активным брачным возрастом как среди мужчин, так и среди женщин является возраст от 25 до 34 лет. Расторжение браков приходится в основном также на этот возрастной промежуток.

По данным органов ЗАГС республики, за девять месяцев текущего года в Башкортостане зарегистрировано 22 313 браков, расторгнуто 11 539 браков.

Теги: браки, разводы, ЗАГС
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