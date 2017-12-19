Башкирия в федеральных СМИ: Плохой знак для рынка, аграриям возместят ущерб, отчаянные дольщики под Уфой Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Плохой знак для рынка, аграриям возместят ущерб, отчаянные дольщики под Уфой Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирским аграриям возместят ущерб от ЧС. Как сообщает ТАСС, «Правительство РФ выделило 18 регионам 1 млрд 401,8 млн рублей на поддержку аграриев, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году». При этом «Наибольший размер межбюджетных трансфертов получат Мордовия (283,3 млн рублей), Башкирия (154,7 млн рублей), Калининградская область (150,67 млн рублей)», — выяснило ИА REGNUM.

А сотрудники вузов в Башкирии получат землю для строительства жилья. Эту радостную весть передает РИА Недвижимость. «В Уфе жилищно-строительный кооператив сотрудников вузов «Промысловик» безвозмездно получит 0,71 га земли, находящихся в федеральной собственности, для строительства многоквартирного дома. Участок расположен в Октябрьском районе Уфы... На нем построят 25-этажный жилой дом. В кооперативе состоят сотрудники УГНТУ, БГПУ и БГУ», — говорится в материале РИА Новости. Остается надеяться, что их не постигнет участь новобулгаковских дольщиков.

По информации «Интерфакс-Поволжье», «Участники долевого строительства малоэтажного поселка Новобулгаково под Уфой начали бессрочную голодовку в связи с несвоевременным исполнением обязательств застройщиком», — сообщила агентству руководитель инициативной группы дольщиков. Отмечается, что дольщики пошли на эти меры, «потому что уже доведены до крайней точки, до отчаяния: со стороны застройщика идут одни только обещания». Согласно договорам, застройщик обязался построить дома первой очереди в 2015 году, второй — в 2016 году, последней очереди — в I-II квартале 2017 года. На сегодня сдан один дом.

Если жилье не удается ни купить, ни построить, остается только арендовать его. Обозреватель «Коммерсантъ FM» рассказывает о том, как различаются ценники на аренду недвижимости в пределах Москвы и по России. Так, «плохонькую» квартиру в старых границах Москвы можно снять за 20 тыс. рублей в месяц. А 35 тыс. руб. позволят устроиться в однокомнатной квартире с ремонтом. В Казани за эти деньги можно арендовать качественное жилье в центре или 60 «квадратов» в новом ЖК. «А в Уфе, столице Башкирии, эта сумма позволяет арендовать квартиру площадью более 100 м в самом центре города», — отмечается в исследовании.

Если бы не было судебной тяжбы между «Роснефтью» и «Системой», то ее следовало бы выдумать. Такая мысль приходит после прочтения ежедневных публикаций федеральных СМИ на эту тему. Так, INTERFAX.RU сообщает, что «Апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Апелляция отклонила жалобы как «Роснефти» (обжаловала решение удовлетворить требования частично — на сумму 136,3 млрд рублей), так и «Системы», считающей решение необоснованным», — говорится в статье.

«Апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании 136,3 млрд руб. с АФК «Система» по иску «Роснефти» и «Башнефти», вторят «Ведомости».

От них не отстают федеральные каналы НТВ, 5 Канал, РЕН ТВ, которые передают, что «АФК «Система» намерена исполнить решение суда и выплатить «Роснефти» компенсацию в положенном размере».

«Независимая газета» дополняет, «Судом признано, что «Система» и «Система-Инвест» причинили убытки компании «Башнефть» в период их владения данным активом». При этом представитель «Системы» назвал решение суда необоснованным и заявил о намерении компании его оспорить, сообщает «Коммерсантъ».

«Акции "Системы" на Мосбирже упали на 7% на фоне решения суда в пользу "Башнефти"», — считают в ТАСС и приводят на этот счет мнение главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он считает, что «Отсутствие мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система" по спору вокруг реорганизации активов "Башнефти" является плохим знаком для рынка». «Не договорились — это очень плохой знак для рынка», — цитирует Кудрина агентство.

Хорошо, что ТАСС не отставил без внимания и другие темы. В частности, о том, что «Россияне стали платить за жилищно-коммунальные услуги более исправно, чем до кризиса. Об этом говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. — ноябрь 2017 г.», подготовленном РАНХиГС». Однако, по прогнозам академии, в 2018 году «высоким может быть рост тарифов в Башкирии и Кемеровской области — 5,9%».

Как известно, трудности легче преодолеть сообща, поэтому регионы подписывают соглашения о сотрудничестве. Как информирует ИА REGNUM, в рамках Дней Якутии в Москве, в «Экспоцентре», в павильоне Республики Саха (Якутия) состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Госсобранием Якутии и парламентами субъектов РФ. Двусторонние соглашения подписали: председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, главы заксобраний Краснодарского края, Красноярского края и Иркутской области. После чего спикер якутского парламента поблагодарил коллег «за их понимание и желание сотрудничать в совместном законотворческом процессе».

«Новое соглашение очень перспективное и послужит не только для укрепления наших межгосударственных отношений, но и для укрепления российской государственности», — сказал на церемонии председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

А тем временем «в рамках рабочего визита уфимской делегации в Беларусь в минской городской Ратуше состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о побратимстве между городами Уфа и Минск», — пишет «Российская газета». Документ скрепили подписями глава администрации Уфы и председатель Минского горисполкома. Как отмечается в издании, «Города-побратимы будут развивать торговые и научно-технические связи, сотрудничать в области промышленности, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, молодежной политики на основе равного взаимовыгодного партнерства и доверия».