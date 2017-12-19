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19 декабря Вторник

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Уфимку задержали в аэропорту за долг по кредитам в 13 миллионов рублей

ОБЩЕСТВО

Уфимку задержали в аэропорту за долг по кредитам в 13 миллионов рублей Фото: УФССП по РБ

Уфимку задержали в аэропорту за долг по кредитам в 13 миллионов рублей Фото: УФССП по РБ

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Судебные приставы, от которых долго скрывалась уфимка, встретили должницу в аэропорту столицы Башкирии. Женщина несколько лет не желает выплачивать кредиты, набрав их на общую сумму 13 миллионов рублей.

«Установлено, что нарушительница запланировала путешествие в Санкт-Петербург. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, также установил дату и время вылета должницы из аэропорта «Уфа» для того, чтобы встретить ее прямо в зале ожидания», — рассказал начальник отдела организации розыска должников УФССП по РБ Артур Исангулов.

Судебные приставы напомнили, что должники могут их встретить как в аэропорту, так и на железнодорожном вокзале. Сотрудники ведомства продолжают акцию «В Новый год без долгов».

Теги: задолженность, УФССП по РБ
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