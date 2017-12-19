20 декабря уфимцы на сутки останутся без воды из-за строительства Тимашевской развязки Фото: автор 20 декабря уфимцы на сутки останутся без воды из-за строительства Тимашевской развязки Фото: автор

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 7 часов утра 20 декабря до 6 утра 21 декабря в двух районах Уфы будет отключена холодная и горячая вода из-за проведения работ по переврезке выноса водопровода на Бирском тракте.

Без воды на сутки останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 50, 52;

ул. Кольцевая, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127;

ул. Кулибина, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28;

переулок Кулибина, 2, 3, 5, 7;

ул. Невского, 19, 21, 23, 25, 33;

ул. Калинина, 65, 69, 71, 67;

ул. Шаймуратова, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51;

ул. Герцена, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65, 67;

ул. О. Кошевого, 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1;

На сайте «Уфаводоканала» опубликован список абонентов, попадающих в зону снижения давления до 1,0 АТМ. Ознакомиться со списком абонентов можно здесь.

В зоне отключения и снижения давления холодного водоснабжения будет организован подвоз и раздача технической воды. Раздача воды будет вестись по следующим адресам:

ул. Кольцевая, 27а, 43, 45а, 47, 62, 102;

ул. Д. Донского, 36/1;

ул. Первомайская, 5б, 17, 26, 27, 30, 31, 42, 45;

пересечение улиц Кольцевая — Нежинская;

ул. Мира, 7, 12, 23;

ул. Калинина, 2, 7, 15, 16, 22;

ул. Горького, 39;

ул. Комарова, 14;

ул. Рыбакова, 6;

ул. Космонавтов, 13;

ул. Боткина, 7;

ул. Ульяновых, 19а;

ул. А. Невского, 12, 26;

ул. Шумавцова, 13;

ул. Победы, 7, 10, 18;

ул. Нежинская, 39.