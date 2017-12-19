Жительница Башкирии одумалась и спустя время забрала своего двухлетнего сына из детдома Фото: из интернета Жительница Башкирии одумалась и спустя время забрала своего двухлетнего сына из детдома Фото: из интернета

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница Башкирии, ограниченная в родительских правах и обязанная выплачивать алименты сыну, оставленному в детдоме, смогла оставить в прошлом вредные привычки, восстановилась в родительских правах и, самое главное, забрала ребенка в семью. О чудесном воссоединении матери и сына, ставшем одним из самым удачных случаев в работе служебных приставов, рассказали в УФССП по РБ.

На исполнении в Благоварском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с женщины, которая приняла решение отдать своего двухлетнего малыша в детский дом. Одновременно с этим, молодую маму органы опеки и попечительства по решению суда ограничили в родительских правах и обязали ее выплачивать алименты на содержание ребенка. Исполнять решение суда гражданка не спешила, нигде не работала. Имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имела. Потом мать-кукушка и вовсе перестала выходить на связь, долгое время скрывалась от судебного пристава. Тогда в отношении нее было вынесено постановление о розыске. Ее разыскали в соседней республике. Оказалось, что женщина трудоустроилась, благополучно вышла замуж и вместе с мужем ждала появления на свет нового члена их семьи.

Воспитательные беседы с должницей и меры принудительного характера способствовали тому, что молодая женщина стала навещать сына в детском доме. Во многом с помощью судебного пристава-исполнителя Юлии Кузьминой, мать, вставшая на путь исправления, смогла собрать соответствующие документы для восстановления в родительских правах и вскоре забрала ребенка из детского дома.

Таких судеб в работе судебного пристава — сотни тысяч, говорят в Управлении. Накануне Нового года Юлия Кузьмина вновь общалась со своими подопечными. По ее словам, она и в дальнейшем планирует поддерживать отношения с этими семьями и помогать, понимая, что простое человеческое участие способно творить настоящие чудеса.