Нормативы уроков физкультуры в российских школах не соответствуют физическим возможностям учеников – опрос Фото: автор Нормативы уроков физкультуры в российских школах не соответствуют физическим возможностям учеников – опрос Фото: автор

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Министерства здравоохранения России провели опрос московских школьников. Он показал, что почти 87% учеников испытывают трудности при выполнении нормативов физической подготовки (ФП). По мнению экспертов, такие же проблемы возникают и в других регионах страны. Для их решения необходимо повышать мотивацию школьников к занятиям физкультурой, а нормативы — привести в соответствие с физическими возможностями учеников, уроки сделать более интересными. О выводах ученых пишут «Известия».

Хуже всего детям даются тесты на силу и выносливость. Более половине младшеклассников и учеников средней школы трудно сдавать нормативы по подтягиванию. Отжимание сложно дается трети всех школьников. Бег на длинную дистанцию вызывает затруднение у 38% учеников младших классов и 34% учеников средней школы. Тесты на метание, прыжки в длину и высоту сложны для каждого пятого ученика. А самым легким оказался бег на короткую дистанцию.

«Анализ анкетирования показал, что у детей, которым легче сдавать нормативы, лучше посещаемость физкультуры, — рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Анна Седова. — Мы пришли к выводу, что несоответствие требований на уроках физкультуры функциональным возможностям организма детей снижает их мотивацию к занятиям спортом», — отметила Анна Седова.

Одной из причин, которая делает сдачу нормативов физподготовки для школьников сложной, является формальный подход к диспансеризации, полагают в НИИ гигиены. В ходе диспансеризации детей в школах распределяют на медицинские группы для занятий физической культурой: основную, специальную и подготовительную. Нормативы могут сдавать только те, кто попал в основную группу, то есть абсолютно здоровые. Но из-за неправильного комплектования в основной группе оказываются школьники, у которых есть проблемы со здоровьем.

По мнению экспертов НИИ гигиены, ситуация в других регионах мало чем отличается от столичной. И повышать мотивацию детей к занятиям физической культурой нужно по всей стране. В Минобрнауки, Минздраве и Минспорте не смогли предоставить оперативных комментариев.

Кроме того, эксперты НИИ гигиены считают, что организацию физвоспитания в школах нужно совершенствовать, чтобы заинтересовать учеников. Детям намного интереснее посещать спортивные секции, которые они сами выбрали, чем выполнять обязательные упражнения. Подобный подход действует во многих странах Западной Европы.

По данным международного исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2014 году, среди российских школьников необходимый уровень двигательной активности имеют только 25% мальчиков и 15% девочек.

В октябре глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила на заседании профильного комитета Совета Федерации, что за прошлый учебный год (2016/17) на уроках физкультуры погибли 211 школьников. Она заявила, что это в том числе следствие защиты персональных данных, когда у школ нет информации о здоровье учеников. В Минздраве тогда заявили, что с 1 января 2018 года в силу вступит приказ ведомства, обязывающий врачей направлять информацию о результатах профилактического осмотра ребенка медработникам в школу.

В 2015 году агенство «Башинформ» сообщало о смерти третьеклассника уфимской гимназии №115, которому стало плохо на уроке физкультуры.