УФА, 18 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкортостане принимают участие в работе «Форума действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Регион на итоговом форуме представляют сопредседатели регионального штаба ОНФ, координаторы приоритетных проектов ОНФ и «Молодежки ОНФ», руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Госдумы и победители конкурсов Народного фронта. Общественники от Башкортостана работают на всех шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Также они поделятся лучшими региональными практиками и обсудят пути решения наиболее актуальных для страны вопросов в ходе мозговых штурмов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова отметила, что во время дискуссий первого дня форума намерена рассказать о практике разрешения проблемы тишины и покоя в многоквартирных домах в республике и о необходимости кардинального разрешения этой проблемы на федеральном уровне.

«В настоящее время есть потребность внесения соответствующих изменений в действующий Жилищный кодекс Российской Федерации 2004 года в связи с отсутствием в нем правовых норм, регулирующих вопросы нежилых помещений в многоквартирных домах, правах и обязанностях собственников и арендаторов этих помещений, — считает Надежда Крылова. — Причины отсутствия этих норм в ЖК РФ вполне объяснимы. Прошло почти 15 лет со времени разработки этого документа. За это время в стране большинство многоквартирных домов имеют на цокольных, первых и вторых этажах, в подвалах нежилые помещения, используемые под разные общественно полезные нужды, востребованные гражданами. Вместе с тем, градостроительные, строительные и жилищные правовые нормы отстают, не устанавливают требований к нежилым помещениям с тем, чтобы собственники, арендаторы и иные владельцы не причиняли неудобства жильцам всего многоквартирного дома. Сегодня отдельные лица, использующие нежилые помещения в таких домах, создают для жильцов проблемы, в том числе, из-за шума, нарушения тишины и покоя, как в дневное время, так и в ночное».

По мнению активистов ОНФ, есть и острая необходимость внесения в Кодекс РФ об административных правонарушениях специальной статьи, предусматривающей ответственность виновных в нарушении тишины и покоя граждан в ночное время. Это позволит, в частности, работникам полиции уверенно пресекать противоправные действий нарушителей, оформлять на них соответствующие протоколы. В настоящее время полиция не всегда реагирует на подобные жалобы граждан, поскольку такими делами должны заниматься административные комиссии муниципальных образований.

Во второй день форума будут сформулированы соответствующие предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ. Всего в работе «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее» принимают участие более четырех тысяч человек. Это активисты и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты.