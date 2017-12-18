Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.69 ↓

EUR 69.09 ↑

19 декабря Вторник

Уфа   °

23 человека заявили о желании баллотироваться на пост Президента России

ПОЛИТИКА

23 человека заявили о желании баллотироваться на пост Президента России Фото: автор

23 человека заявили о желании баллотироваться на пост Президента России Фото: автор

УФА, 18 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уже 23 человека заявили о желании баллотироваться на пост президента РФ. Таковы данные Центризбиркома России. Информация была озвучена на совещании ЦИК России сегодня, 18 декабря. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник на заседании комиссии запустила обратный отсчет времени, оставшегося до выборов главы государства.

Владимир Путин на свои четвертые президентские выборы пойдет в качестве самовыдвиженца. Ранее Владимир Путин избирался от партии «Единая Россия». Единороссы уже заявили, что будут всячески поддерживать Путина и примут участие в сборе для него необходимых 300 тысяч подписей избирателей, сообщает ТАСС.

О своей готовности баллотироваться заявили до старта кампании один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В выборах главы государства намерены участвовать председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.

Интрига сохраняется с участием в президентской гонке двух парламентских партий — КПРФ и «Справедливой России».

Теги: выборы Президента России
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть