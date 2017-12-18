23 человека заявили о желании баллотироваться на пост Президента России Фото: автор 23 человека заявили о желании баллотироваться на пост Президента России Фото: автор

УФА, 18 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уже 23 человека заявили о желании баллотироваться на пост президента РФ. Таковы данные Центризбиркома России. Информация была озвучена на совещании ЦИК России сегодня, 18 декабря. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник на заседании комиссии запустила обратный отсчет времени, оставшегося до выборов главы государства.

Владимир Путин на свои четвертые президентские выборы пойдет в качестве самовыдвиженца. Ранее Владимир Путин избирался от партии «Единая Россия». Единороссы уже заявили, что будут всячески поддерживать Путина и примут участие в сборе для него необходимых 300 тысяч подписей избирателей, сообщает ТАСС.

О своей готовности баллотироваться заявили до старта кампании один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В выборах главы государства намерены участвовать председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.

Интрига сохраняется с участием в президентской гонке двух парламентских партий — КПРФ и «Справедливой России».